Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
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Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü

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EURO 2020'yi büyük hayal kırıklığıyla kapatan Milli Takım'da Şenol Güneş'in görevden ayrılacağı konuşulurken dün Riva'da kritik zirve gerçekleştirildi. Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir araya geldi ve 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleşti. Güneş, bu sonuçların kendisi için de sürpriz olduğunu toplantıda vurguladı. TFF, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten EURO 2020'deki sonuçlar hakkında detaylı rapor istedi.

Avrupa Şampiyonası'nı büyük faciayla bitiren Ay-Yıldızlı takımda Teknik Direktör Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün sabah Riva'da bir araya geldi.

Riva'da kritik zirve! Görevden ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, 2,5 saat Nihat Özdemir'le görüştü

"BU ÇOCUKLARA GÜVENİYORDUM"

Sabah'ın haberine göre; planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştırıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi.

Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "Dünya Kupası'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
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