'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.

03.10.2019 12:06
'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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