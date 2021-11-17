Riot Forge, ilk oyunlarını yayınladı
Riot Forge ilk iki oyununu piyasaya sürdüğünü duyurdu ve şu anda geliştirilmekte olan diğer oyunların da bir ön izlemesini verdi. Ruined King: A Legends of Legends Story ve Hextech Mayhem: A League of Legends Story satışa sunuldu.
Riot Games bünyesindeki bir yayıncılık şirketi olan Riot Forge, üçüncü taraf stüdyolar tarafından geliştirilen League of Legends tabanlı birkaç oyun yayınlayacak. Riot, etiketi 2019'da piyasaya sürdü ve birkaç League spin-off şampiyonluğunu da duyurdu.
İlk olarak 2019 yılında duyurulan Ruined King, Austin, Teksas'ta bir Indie stüdyo olan Airship Syndicate tarafından geliştirilen tek oyunculu sıra tabanlı bir RPG'dir. Ruined King'in PS4 sürümü, ilerleyen aylarda çıkacak olan PS5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltilebilecek. Ruined King'in Xbox sürümü Smart Delivery kullanacak ve hem Xbox One oyununa hem de yine ilerleyen aylarda çıkacak olan Xbox Series X|S sürümüne erişim sağlayacak.
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Hextech Mayhem, Bit.trip oyunlarının geliştiricileri olan Choice Provisions'tan bir ritim koşusucudur. Riot Forge'dan oyunun açıklamasına göre, oyuncular "engelleri önlemek için ayak tokmaklı bir film müziğinin ritmine bomba atlamaları ve bomba saldırıları gerçekleştirmeli, düşmanları etkisiz hale getirmeli ve maksimum kargaşaya ulaşmak için tatmin edici ve patlayıcı zincir reaksiyonları için hafif sigortalar yapmalıdır."
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