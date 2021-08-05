Rıdvan Yılmaz Yeni Sezon Çalışmalarını Sürdürüyor
Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana devam eden Siyah-beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz'ın bireysel antrenman performansına göz atın.
Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana devam eden Siyah-beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz'ın bireysel antrenman performansına göz atın.
Kaynak: Dugout