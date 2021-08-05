Rıdvan Yılmaz Yeni Sezon Çalışmalarını Sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıdvan Yılmaz Yeni Sezon Çalışmalarını Sürdürüyor

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana devam eden Siyah-beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz'ın bireysel antrenman performansına göz atın.

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana devam eden Siyah-beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz'ın bireysel antrenman performansına göz atın.

Rıdvan Yılmaz Yeni Sezon Çalışmalarını Sürdürüyor

Kaynak: Dugout

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den acı itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den acı itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Teixeira, 'Cumartesi İstanbul'dayım hocam' dedi
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıdvan Yılmaz Yeni Sezon Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:25:03. #1.16#

title