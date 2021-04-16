Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de
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Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de

Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

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Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu. 19 yaşındaki isim, Ankaragücü karşısında ilk 11'de döndü.

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 5 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Rıdvan, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Denizlispor ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı. 6 Mart'ta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen genç oyuncu; Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında ise kulübede beklemişti. Rıdvan, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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