Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rıdvan Dilmen, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi. Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye gelen, "Yaz döneminde konuşuruz" cevabı Dilmen'i çok kızdırdı. Ali Koç'a seslenen duayen yorumcu, "Aman aman, hemen vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıktı. Başkan Koç, son olarak Londra'da bir restoranda görüldü. Rıdvan Dilmen, Joachim Löw'ün naza çekmesine hayli sinirlendi. Başkan Ali Koç'a, "Löw şimdi gelmiyorsa hemen vazgeçin" mesajı yolladı.

Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"KABUL EDELİM, BAŞARISIZLIK VAR"

"4 senenin sonunda kabul edelim başarısızlık var. Gelmiş geçmiş en önemli başkanlardan Aziz Yıldırım yaşasa bu dönemi neler olurdu. Ali Koç ismi, Fenerbahçe ismi. Löw'e, Jesus'a mı kaldı? Geliyorsa hemen havalimanında karşılayayım. Yok yazın geleyim, falan, aman aman gelmesin, istemez. Hemen vazgeçin."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum

Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum

 Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
Haberler.com - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin

title