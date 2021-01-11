Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi
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Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi

11.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:47

NTVSpor.net'te yayınlanan "Futbol Net" programına konuk olan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emek Ege ve Övünç Özdem'in yer aldığı ve NTVSpor.net'te yayınlanan "Futbol Net" programına konuk oldu.

Dilmen, son günlerde Türk futbolunu meşgul eden Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun yıllık ücreti hakkında konuşan ünlü yorumcu, "Yıllık 8 milyon euro gibi konuşulan rakamlar sıfır ihtimal, onu biliyorum. Öyle bir şeyin altına giremez Fenerbahçe" diye konuştu.

Sarı lacivertli kulübün Arsenal'den ayrılma hazırlığında bulunan Mesut Özil ile 3,5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi
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