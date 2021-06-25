Rıdvan Dilmen'in dava açtığı Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi
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Rıdvan Dilmen'in dava açtığı Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi

Rıdvan Dilmen'in dava açtığı Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi
Haberler.com - Haberler | Spor

Eski hakem Ahmet Çakar hakkında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme Çakar'ın beraatine karar verdi. Çakar'ın 2 yıl ila 4 yıl arasında hapsi isteniyordu ancak atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, avukatı aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Çakar hakkında, Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"TRUMP İÇİN YAPMIŞTIM"

Savunması sorulan Çakar, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek "İddianamede geçen paylaşımı ben müşteki Rıdvan Dilmen'i kast ederek yazmadım. Rıdvan ile 40 yıldır arkadaşız. Suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz limoniydi. Ancak ben bu yazıda ondan bahsetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yapmıştım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Çakar'ın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

"İBLİS YAKIŞTIRMASINI NASIL ÜSTÜNE ALDI?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor!!!!!!' diye paylaşımda bulunduğu kaydedilmişti. Çakar'ın iddianamede yer alan ifadesinde, soruşturma konusu Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, yapılan yorumu da kendisinin yaptığını, Rıdvan Dilmen'i tanıdığını, eski futbolcu olduğunu, yıllarca birlikte spor programı yaptıklarını, 'iblis' yakıştırmasını Dilmen için yapmadığını ve neden üzerine alındığını anlayamadığını söylediği anlatıldı. Çakar ifadesinde, yaptığı paylaşımda isim belirtmemiş olduğunu, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine Covid-19 salgını ile alakalı eleştirel olarak belirttiği bir yakıştırma olduğunu, 'iblis' yakıştırmasını Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını söylediği belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedilmişti. Çakar'ın 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

(İHA)

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Rıdvan Dilmen'in dava açtığı Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi - Haberler Spor
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