Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem
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Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında hakem Arda Kardeşler'in sarı lacivertlilere verdiği ikinci penaltı kararını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı" ifadesini kullandı.

11.09.2020 23:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:31

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'i ve verdiği ikinci penaltı kararını değerlendirdi.

Arda Kardeşler'in yönetimini beğendiğini belirten Dilmen, "Ben Arda Kardeşler'i beğendim. İkinci penaltı pozisyonuna gelirsek...Arda Kardeşler, tam açıdan gördü bence. Dünyanın en gereksiz penaltılarından birini yaptı Moroziuk. Bir futbolcu böyle hamle yapmaz. Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia'nın ağız-burun civarına geldi eli. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı. Hakem gördü, verdi. İkisinde VAR'a gitsen penaltı. Premier Lig'de bu penaltıları vermezler" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: bu penaltilar hep ilk macta feneve veriliyor nedense gecen senede aynisi di bu senede ayni. SIKE SEZONU BASLADI.
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