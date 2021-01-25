Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler

25.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:25

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferine dair açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı-kırmızılıların Başakşehir'e yaptığı teklifi açıklarken, paranın yanında verilecek oyuncunun Emre Kılınç olmadığını dile getirdi.

Transfer döneminde Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için yeni gelişmeler yaşanıyor. Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu için Galatasaray tüm imkanlarını zorluyor.

NTV'de yayınlanan yüzde 100 futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferini gerçekleştirebilmesi için ödeyeceği miktarı açıkladı.

"AYIP OLMASIN DİYE SÖYLEMİYORUM"

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci'nin çok karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Oyuncu Galatasaray'a gitmek isteyebilir, buna saygı duymak gerekir. Son duyduğuma göre Galatasaray'ın son teklifi 6 milyon euro artı bir oyuncu. Oyuncu biliyorum Emre Kılınç değil, ayıp olmasın diye söylemiyorum. Başakşehir'in de ne istediğini biliyorum, 10 milyon euro artı Emre Kılınç" dedi.

Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler
Haber Yorumları (6)
GURBETCİ: Üstüne floryanin tapusunuda verek..10 milyonmus
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERGÜN K.: İNŞALLAH EMRE AKBABA GİDER.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
WİCVX: bence emre akbaba veya linnes ama ben linnes biter diyorum kesin gelir olmayacak olsaydı çok önceden biterdi bi yolu gideri var olacak olacak.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Yeni Malatyaspor Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın İrfan Can teklifini duyurdu: 6 milyon euro ve bir oyuncu önerdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:32:21. #1.14#
title