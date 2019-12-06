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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın 23. dakikada attığı gol tartışmalara neden oldu. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Benim futbol aklıma göre Fenerbahçe'nin attığı ilk gol ofsayt." dedi.

06.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:01

Süper Lig'in 14. haftasında , sahasında Gençlebirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 39. dakikalarda Vedat Muriç, 32. dakikada Luis Gustavo, 75. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse kaydetti. Vedat'ın 23. dakikada attığı ilk golde ofsayt tartışması yapıldı. Fenerbahçeliler pozisyonun ofsayt olmadığını belirtirken, diğer takım taraftarları pozisyonun ofsayt olduğunu savundu.

"BENCE OFSAYT SAYILMALIYDI"

de konuyla ilgili olarak, "Benim aklıma göre Fenerbahçe'nin attığı ilk gol ofsayt. oyuncusu ıskalasa ofsayt olacak yani öyle mi? Geçen sene Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da aynı pozisyon olmuştu, gol doğru karardı ama bence o da ofsayt sayılmalıydı." dedi.


Haber Videosu

: Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt
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HABER YORUMLARI (4)

  • BABANIN OĞLU KEMAL:
    HE VALLA BUZ GİBİ OF SAİD AMA KİM BAKACAKKİ BU POZİSYONA ELLERİNDEKİ KOPÜKLE FAULLERDE DUZGUN CİZGİ CİZEMEYEN MHK HAKEMLERİ VAR ODASINDA BİLE ÇİZGİ CİZEMEZLER BU KADAR BECERİKSİZLER.
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