Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini söyledi
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Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini söyledi

24.11.2020 09:06 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:14
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini söyledi

Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'yle yola devam etmek istemediğini belirtti.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin performansı eleştirilirken, Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı bir açıklamada Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı maaş indirimi yapmadıkları için sert şekilde eleştirmişti. Bu konu uzun süre tartışma yaratmıştı.

"FEGHOULI DE FARKINDA AMA MAAŞINA BAKIYOR"

Rıdvan Dilmen, Kayserispor maçının ardından Fatih Terim'in Sofiane Feghouli ile devam etmek istemediğini söyledi.

Dilmen, "Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetmiş ama toparlanırlar. Galatasaray ve Fatih hoca, devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalmak ve ocak ayında hamle yapmak istiyor. Hoca, Sofiane Feghouli ile yürümek istemiyor. Feghouli da farkında ama maaşına bakıyor." dedi.

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