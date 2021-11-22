Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi: Yüzde 70'e düştü
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen önemli değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un hala şampiyonluğun en önemli favorilerinden olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor %95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında %70'e indirdim. Geri kalan %30 da üç takım arasında olur. Özetle Trabzonspor %70 şampiyon olur" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"TRABZONSPOR, YÜZDE 70 ŞAMPİYON OLUR"
"Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor yüzde 95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında yüzde 70'e indirdim. Geri kalan yüzde 30 da üç takım arasında. Özetle Trabzonspor yüzde 70 şampiyon olur.
"FENERBAHÇE TARAFTARI UZUN ZAMANDIR BU SONUCU HAYAL EDİYORDU"
Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu."
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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