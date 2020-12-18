Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı
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Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı

18.12.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:02
Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı

Galatasaray'ın Karagümrük'e yenildiği maçı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim gibi bir hocanın itirazdan ötürü oyundan atılmaması gerektiğini ve takımın başında olması gerektiğini söyledi. Dilmen ayrıca 4 Büyükler'i de "Aynaya bakmalılar" diyerek eleştirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Dİrektörü Fatih Terim'in gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilmen, "Fatih Hocamızın da takımın da çok gergin olduğunu gördüm. 4. hakem birkaç kez uyardı, orta hakem de uyardı. Sonrasında neden attı bilmiyorum. Antrenörler isyan edebilirler ama Fatih Terim gibi bir hocanın oyunda kalması lazım" dedi.

"4 BÜYÜKLER AYNAYA BAKMALI"

Karşılaşmaları yöneten hakemlerin performanslarına da değinen ünlü yorumcu, "Hakemleri birkaç maç net olarak eleştirdim. Ancak 4 büyüklerin aynaya bakması lazım. Hakem camiası üzerinden eleştirilerin gitmesi doğru değil. Başarıyı ya da başarısızlığı dışarıda aramamak lazım. Oynadıkları oyunlarla hakları maksimum bu puanlardır" diye konuştu.

"G.SARAY YENİLGİYİ HAKEME BAĞLAMAMALI"

Rıdvan Dilmen, Karagümrük-Galatasaray maçının hakemiyle ilgili olarak da "Ben bugün hakemin yanlış yaptığını düşünmüyorum. Hata yapacaklar ama yanlış yapmasınlar. Bugün Galatasaray hakem yüzünden yenildik falan dememeli. Tıpkı Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da dememesi gerektiği gibi" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (1)
HAKLI: adam yerden göğe kadar. şımarık fatih seni.
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