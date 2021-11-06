Rıdvan Dilmen'den tarihi iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, kurtarışlarıyla yıldızlaşan Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırırken, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.
Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada yediği golle mücadeleyi 2-1 kaybederken bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN İYİ KALECİSİ"
TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır için, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.
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