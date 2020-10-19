Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısını lider tamamlayabileceğini söylerken, Süper Lig şampiyonluğu için de tarih verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin kazanmak için sahaya çıktığını ve ligin ilk yarısını lider tamamlayabileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen ayrıca, Süper Lig şampiyonluğu için tarih verdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

5. haftada Galatasaray - Alanyaspor da güzel bir maç olacak. Bu sezon gördüğüm en renkli maç Göztepe - Fenerbahçe maçıydı. 5 gol var ve iki takımın kalecileri de çok kurtarış yaptı, forvetleri de çok gol kaçırdı.

"CISSE DE BAŞLASA FORVET PROBLEMSİZ"

Samatta ile Cisse arasında bir tercih yapacak olsa bir teknik adam, Cisse'yi seçse de eyvah demez. Cisse daha fazla gol atar diye görünüyor ama daha çok geziyor, daha hareketli, daha diri olduğu için diye Samatta da seçilebilir. Forvette problemi yok Fenerbahçe'nin diyebiliriz.

"FENERBAHÇE KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTI"

Göztepe ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yoktu bu maçtan önce. Önce 1'i cebime koyayım diye bakıyordu Göztepe, Fenerbahçe ise önce kazanmayı düşünmeliyim diye düşündü ki oyun da öyle başladı. Fenerbahçe golü buldu, sonra Göztepe buldu eşitlik oldu. 70'ten sonra 5-6 olabilecek durumlar oldu. Göztepe'de 3-4 oyuncu olmadığı zaman sorun oldu, Fenerbahçe'nin kadrosu geniş olduğu için sorun olmadı 3-4 kişinin eksikliği.

"DEPLASMANDA DAHA FAZLA ALACAKLAR"

Fenerbahçe'nin attığı gol 7 oldu, bu sayı bu kadar maç için az. Fenerbahçe'de bu sezon en çok hoşuma giden şu oldu, bu sezon büyük kulüpler daha fazla gol atar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son 3-4 yıldan en az 8-10 puan daha fazla deplasman puanı alacağını düşünüyorum bu sezon. Galatasaray için de deplasman fobisi derdik ya hep, artık o bu sezon olmayacak diye düşünüyorum.

"TRABZON MAÇINI KAZANIRSA LİDER BİTİREBİLİR"

Göztepe maçı önemli Fenerbahçe için çünkü Fenerbahçe Trabzonspor maçını kazanırsa ilk yarıyı lider 1. sırada bitirme ihtimalini yüzde 80'lerde görüyorum. Eğer sezona iyi başlanırsa bir hava yakalanıyor. Nazım neden lazım denirse işte bu gibi maçlar için lazım, çünkü Gökhan son 15 yıla mevkiinde için damga vurmuş bir isim. Hasan Ali'nin alternatifi yoktu mesela geçmiş sezonlarda, bu sezon artık o kalmadı. Gökhan önümüzdeki hafta da olmazsa eyvah denmeyecek artık. Lemos yok, Serdar Aziz var mesela, o da Milli Takım oyuncusu.

"FENERBAHÇE LİDERLİĞE OYNAR"

Fenerbahçe duran top kullanıcısı buldu, onun farkını görüyoruz. Bekleri en az 4'er kez ceza sahasına girdi, bu da bir etken. İlk yarıda Pelkas'ı hiç görmedik, Valencia'yı da öyle. Fenerbahçe bu havayla Trabzonspor maçını da kazanırsa liderliğe oynar.

"ŞAMPİYON 4 HAFTA KALA BELLİ OLUR"

Ligin son haftasına kadar puan kayıpları illaki olacaktır ama en az 4 hafta kala şampiyon belli olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe de Galatasaray'da olabilir bu.

"HAFTAYA F.BAHÇE'NİN 11'İ BÖYLE OLUR"

Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu haftaki maçla birlikte haftaya nasıl olacak belli oldu aşağı yukarı. Altay, Gökhan, CAner, Tisserand, Lemos, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta ile oynar. Pelkas belki soru işareti ama ben onun oynayacağını düşünüyorum haftaya.

"EMRE OLMASAYDI BU TRANSFERLER OLUR MUYDU?"

Fenerbahçe Ali Bey başkanlığı zamanında 3 sezonda 48 transfer yapmış. Tecrübe olması çok önemli. Şimdi Ali Bey inandığı 1 kişiye güvenir. Gelen oyuncuları Comolli'ye bıraktılar. Bu yanlış strateji değil ama tutmadı. Hata nerede oldu, 1 sezon daha devam etmesinde. Şimdi Emre Belözoğlu oldu, futbolu bırakması da şans olarak geldi. Bildiğim kadarıyla oynamak da istiyordu ama o olmasaydı bu transferler olur muydu bilemiyorum.

"KİMSENİN VEREMEYECEĞİ PARALARI ALİ BEY VERDİ"

Enkaz bıraktı denen Aziz Bey'in de şöyle artıları oldu, 12 milyon euro Josef'ten bonservis, Giuliano, 10 milyon, Fernandao 2.5 milyon diye gidiyor. Elif Elmas, Vedat, Jailson... 63 milyon euro toplamda. Bunlardan sadece Ali bey zamanında giden Vedat Muriqi. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin vermeyeceği paraları verdi Ali bey. Son 2 yılda Comolli'den sonra o kadar kötü transferler yapıldı ki.

"İŞTE BUNUN ADI TRANSFERDE TECRÜBE"

Altay 1,5 milyon euro, Caner sıfır, Nazım 1.5, Sosa sıfır, Gustavo 6-7 civarı. Ozan sıfır, Alanya git gel. Samatta 5-6 milyon euro, Valencia da sıfır. Kaybedilen ne kadar parayla nasıl kadrolar kurmuşsunuz Freylerle vs. şimdi daha düşük bedelle nasıl kadro çıktı ortaya. İşte bunun adı transferde tecrübe.

"TARAFTAR BU SEZON İŞİ GÖTÜRÜRÜZ DİYEBİLİYOR"

Camia ve Ali bey bu sezon işinin kolay olmadığını biliyordu. Doğru planlamayla böyle bir takım oluşturuldu. Fenerbahçe taraftarı bu sezon biz işi götürürüz diyebiliyor.

"EYVAH BU İSİM BU MAÇTA YOK DÖNEMİ BİTTİ"

Ozan, Altay bunlar en iyi zamanlarını oynuyor. Sağ ve sol önde oynayanlar henüz cepte değil, daha iyi oyuncular olsaydı diye düşünüyoruz. Eyvah bu isim yok bu maçta diyecek bir durum kalmadı. Alternatif bol olduğu için sorun yok.

"3-3 BİTSEYDİ DE BEN BEĞENDİM"

Fenerbahçe maçı 3-3 bitseydi de ben beğendim. Oyunu ileri yıkmaya çalışan bir oyun anlayışı vardı, bu önemlidir. Orta sahayı şişireyim demedi örneğin.

"EROL HOCANIN ANTRENÖRLÜĞÜ GÜZEL"

Erol hocanın işini yapmaya çalışan bir profilini görüyoruz. Oyuncu diyalogları da gayet iyi, basına yansıyan bir şey de yok. Antrenörlüğü güzel, taktik olarak Ozan'la Sosa ikisi de aynı yaşta diyelim, Sosa önde oynasın dersiniz. Ozan top kaybettikten sonra da geri gelsin istiyor. Bakarsanız Ozan muhtemelen daha takımın en fazla kart göreni olacak çünkü kat ediyor, ileri çıkıyor.

"ŞİMDİ KADRODAKİLER KALİTELİ FUTBOLCU"

87-88 sezonunda ben ilk Fenerbahçe'ye transfer olduğumda çok kötü sezon geçirdik. Sonraki sezonda ilk 11'den 4 kişi kaldık. Bir sürü futbolcu geldi. O dönemki kadrodan, ben iyi futbolcuydum, Oğuz, Aykut, Hakan Tecimer, Küçük Şenol, Serdar hepimizi iyi futbolcuyduk. Yönetim ilk geldiğinde çok oyuncu aldılar ama gelenler belliydi. Şimdi çok futbolcu geldi ama hepsi kaliteli.

"ARTIK FREY, SLIMANI, SOL BEK DIRAR YOK"

Fenerbahçe taraftarı biliyor ki, haftaya Slimani yok, Isla - Dirar yok, sol bek dirar yok, Frey yok, Zanka yok. Kafa daha rahat devam ediyor artık Fenerbahçe.