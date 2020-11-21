Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak
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Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak

21.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:40
Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki futboluyla ilgili,"Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak" yorumunda bulundu.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Dilmen, sarı lacivertlilerin performansıyla ilgili, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak" dedi.

"PENALTI DOĞRU KARAR"

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu da değerlendiren ünlü yorumcu, "Perotti, en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerbirliğili oyuncu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı" diye konuştu.

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