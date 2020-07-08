Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yönetiminin Mart ayında takımın başına bir hoca getirmemesine tepki gösterdi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Sivasspor, Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor, Beşiktaş da 'Yazın sıcağında beni uğraştırmayın' diyor, Fenerbahçe de 'Bizi havaya sokmayın' diyor, Galatasaray da 'Biz bu sene gitmeyelim' diyor.

"YAZIK OLURDU"

Gençlerbirliği 1 puana üzülmemeli. Maçın skoru 3-3, 4-4 olabilirdi. Kim kaybetseydi yazık olurdu. 5 değişiklik skorları ve oyunları çok etkiliyor. Kulübelerin savaşı oluyor. Gençlerbirliği pandemi sonrası Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Gençlerbirliği kazansaydı, hemen hemen garantilemiş olacaktı.

"EMRE SENEYE OYNAR MI?"

Emre Belözoğlu harika bir gol attı, şimdi kafalarda soru işareti olacak. 'Seneye oynayabilir mi?' İş sanki oraya gidiyor gibi ama kendi bileceği iş.

F.BAHÇE SAVUNMASINA GÖNDERME

Fenerbahçe için rakip oyuncuların çok etkili olmasına gerek yok. Ayakları kayar, dizleri dolanır, Falette gider Altay'a faul yapar... Altay Bayındır çok değerli bir kaleci olacak. "Kaleci de alsanız ben oynarım" diyor.

DİLMEN'İN TRANSFER YORUMU

Fenerbahçe'nin omurgasında 3 tamam ama 2 boş! Vedat Muriqi'ye göre takım yapılmalı, kanatlardan gidip orta yapılacak. Nabil Dirar'ı sadece sarı kart görüğü anda gördüm. Hasan Kaldırım da tutuktu. Oyunun son bölümünde Fenerbahçe'de 6 solak vardı. Dirar'ı keşke biri alsa da götürse.

"BERBAT, SKANDAL"

Bu düzensizlik berbat! Fenerbahçe'nin Mart'ta bir hocayla anlaşmaması skandal! Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni yenseydi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdi. Fenerbahçeliler de artık keyif almıyor.

"İKİ YILDIR ŞAMPİYONLUKTA YOK"

Fenerbahçe iki yıldır şampiyonluk yarışına hiç yaklaşmadı. Bu durum artık Fenerbahçelileri üzüyor. Fenerbahçe bu karışık düzende ligi bitirmeye çalışıyor, önünde de 9 puan var ama ışık yok. Favori de diyemiyorsun. Bu maça Fenerbahçe favori falan demedim.

"SARI KARTI VAR UYARDI"

Hakem, Nabil Dirar'a sarı kartı görmeden gösterdi! VAR sarı karta karışamaz ama bence VAR'dan kulağına söylediler ve sarı kart verdi.

"F.BAHÇE'Yİ İLGİLENDİRMEMİŞ"

Fenerbahçe'nin hala hedefinin olduğunu bilmemesi tuhaf! Rakip 4-1, 5-1 kazansa bir şey demezsin. 10 dakika başka, 20 dakika başka oynuyorlar. Gençlerbirliği de öyle. Büyük takımlar ceza kesici olabiliyor. Bu maç alt tarafı, üst tarafı ilgilendirirken, bir tek Fenerbahçe'yi ilgilendirmemiş.

"HALA RESMİ SİTEDEN HASAN ALİ CEVAP VERİLİYORSA SIKINTI VAR"

Fenerbahçe'nin kritik hamleler yapması lazım. Seneye de başarısızlık kabul edilemez. Hala resmi siteden Hasan Ali için cevap veriliyorsa sıkıntı orada. Cevap öyle olmaz, 'Gel bakalım Hasan Ali' dersin ve imza attırırsın öyle olur.