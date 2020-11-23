Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?
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Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?

23.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:30

Galatasaray'ın evinde Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

Rakibi karşısında Galatasaray'ın üstün bir oyun sergilediğini beliten Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi.

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Fatih Terim, çift santrafora ne zaman geçti. 1-0'ken geçti. Rakip 10 kişi. Ali Yavuz'u soktu oyuna. Orta saha üstünlüğü sendeydi. Ne gerek vardı? 6-0 mı yenmek istiyorsun? 6-0'ı illaki 4-4-2 ile atmazsın. Aynı şekilde devam edersin rakibin kaleye gelmiyor. Oyun üstünlüğü sende" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?
Haber Yorumları (6)
PATOZ: senin teknik adamlığını da gördük. ona buna salla parayı cebe indir. senden iyisi yok.
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ULTRASLAN: Keske bi imkani olsada ridvan galatasaray hakkinda maç yorumu yapamasa oturduğun yerden saliyosun hocalik ta ne başarın var koca bi 0 atmış kapağı doğuş grubuna her ay para yatiyo hesabina oh salla oturduğun yerden
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AYLİN: çOK BİLİYO
Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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