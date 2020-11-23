Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?

Galatasaray'ın evinde Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.