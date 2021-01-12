Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli

12.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:06

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in transfer olması halinde Diego Perotti'nin sarı-lacivertlilerden ayrılması gerektiğini söyledi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye gelmesi an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesut'la görüştüğünü ve İngiltere'ye gittiğini söyleyen Dilmen, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sezon başında kadroya katılan Diego Perotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti.

"PEROTTI TARZI İSİMLERLE AYRILIKLAR YAŞANABİLİR"

Mesut'un Arsenal ile görüşeceğini belirten ünlü yorumcu, "Mesut Özil, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu. Bugün görüştüğümde Almanya'daydı Mesut. Karantinası yeni bitti. Takımıyla görüşecektir muhtemelen. Mesut'un Fenerbahçe formasını giymesinden memnun olurum. Gelirse Perotti tarzı bir oyuncuyla da ayrılıklar yaşanabilir. Kadroda yok çünkü oyuncu. Mesut gelirse Perotti gitmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli
Haber Yorumları (3)
UNI GSARAY: Fb nin kıskanılacak derecede, kadro kalitesi ve derinligi var
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YOK YA: Ya fenerbahçeliyim ama Rıdvan Dilmen cahil cahil konuşup moralimi bozoyo perotti yönlü bir futbolcu degıl mi? Koy sağ kanat oynasın alternatifin olur kötü mü?
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OOOMMMOOO: Rıdvan hayatında futboldan başka fikri var mı..bari ondanda anlasa
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500
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