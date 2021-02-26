Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi

Geçen haftayı BAY geçen Beşiktaş evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek yeniden zirveye ortak oldu. Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında maçı değerlendirdi. Usta yorumcu, Beşiktaş için "Çin ordusu gibi geliyorlar" derken siyah-beyazlıları şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"BUNU BEŞİKTAŞ İSTEDİ"

"Bazen ilk yarı 5-0 da bitebilir, maç 5-0 ya da 5-1 biter. Bugün de bundan farklı bir durum yoktu. Denizlispor'un hep iyi olmasını isteriz, şu anda düşme hattında. Ekonomik olarak biraz destek görse, çok kötü takım değil. Bu maçı 3-1 de bitirebilirdi ama bunu Beşiktaş istedi, böyle olsun diye. 20 ile 40 arasında 2'den 5'e çıktılar, hop 3 yaptılar. 2. yarıda yeniden 2'ye döndüler."

"BAĞLASAN DURMAZ"

"20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz."

"MİS GİBİ MAÇ YÖNETTİ"

"Hiç hakemlik bir durum olmadı, en fazla 10 kez düdük çaldı, mis gibi maç yönetti. VAR'daki arkadaşlar da doğru yerlerde devreye girdi."

"EN POZİTİF ENERJİYLE OYNAYAN TAKIM BEŞİKTAŞ"

"Hızla devam eden bir takım, yüksek moralli. Tekrar dinlenme şansı olacak, rakipleri daha dinlenmedi. Arada dinlenmek bir avantajdır. Anlattığımız takım Real Madrid değil ama Türkiye'de en pozitif enerjiyle oynayan takım Beşiktaş."

"EN EFEKTİF OYNAYAN TAKIM"

"Hücum oyuncusuyla alan presi yapmak öğrenilir ama savunma oyuncusuyla hücum yapmak kolay kolay öğrenilmez. Çin ordusu gibi geliyorlar. Türkiye standartlarında şu anda en efektif oynayan takım Beşiktaş."

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş"