Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Göztepe'yi devirerek galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Morutan'ı öven Dilmen, "Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılı takımın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın performansından övgüyle bahsetti.

"FATİH HOCA BİRAZ RAHATLAMIŞTIR"

Bu galibiyet, Marsilya karşılaşmasından önce Galatasaray'ın nefeslenmesi adına çok önemliydi. Oyuncular da Fatih hoca da biraz rahatlamıştır. Oyuna öyle bir başladı ki Galatasaray, Terim'in maç önü motivasyon konuşmaları avantaj olarak geleceğine, dezavantaj olarak geldi. Skor 0-0 iken pozisyonlara da girdiler. Ama bu motivasyon kaynakları, heyecan, top kayıpları, koordinasyon hatalarıyla geri döndü. Bazen olabiliyor bunlar.

"ÇOK RAHAT ÇALIM ATIYOR"

Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor.

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın
Haberler.com - Spor Haberleri
Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

 İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Valentin Rosier Mehmet Topal Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Münir Karaloğlu Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 00:07:26. #1.12#