Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

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Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan dilmen çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu belirten Dilmen, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON İLAN EDEBİLİRİM"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğa yakın olduğunu belirtirken, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.

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