Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON İLAN EDEBİLİRİM"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğa yakın olduğunu belirtirken, "Hayatımda ilk defa 13. haftada bir takımı şampiyon ilan edebilirim. Yarın akşam Trabzonspor için söyleyebilirim. Daha önce bu haftalarda söylemedim, kariyerimi de riske atarak yarın akşam Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim" ifadelerini kullandı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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