Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen 21 yaşındaki santrfor Richie Omorowa ile anlaşmaya vardı. Richie Omorowa, Samsunspor'a transfer oldu mu, Richie Omorowa ne zaman gelecek?

SAMSUNSPOR RICHIE OMOROWA İLE ANLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum hattına genç bir yetenekle takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen 21 yaşındaki santrfor Richie Omorowa ile anlaşmaya vardı.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI

Samsunspor cephesinden yapılan açıklamaya göre, İsveçli futbolcu Richie Omorowa ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. Transferin hem kulüp hem de oyuncu için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İLK YARIYI DEGERFORS'TA GEÇİRECEK

Anlaşmaya göre, Richie Omorowa 2025-2026 sezonunun ilk devresinde İsveç ekiplerinden Degerfors'a kiralık olarak gönderilecek. Bu süreçte genç oyuncunun gelişiminin yakından takip edileceği belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Samsunspor'un resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, İsveçli futbolcu Richie Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." Açıklamada transferin detaylarına ilişkin başka bilgi verilmedi.