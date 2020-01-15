: Ricardo Rodriguez için PSV yöneticileri Milan'la görüştü

15.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:23

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez konusunda hareketli saatlerin yaşandığı ve oyuncunun menajerinin PSV ile görüştüğü haberleri ortaya çıktı.

Calciomercato'nun haberine göre, PSVli yöneticiler Peter Fossen ile John De Jong, Milan'ın yönetim binasında Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico ve Milanlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMAZLIK SATIN ALMA OPSİYONUNDA

Yapılan değerlendirmelere göre Fossen, Di Domenico ve Milanlı yöneticiler arasındaki görüşmelerde yapılan teklifin yeterli olduğu ancak anlaşmazlık yaşanan konunun oyuncun satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Şu anda karlı bir kiralama anlaşması üzerinde duran PSV'nin bu konuda Milan'ı ikna etmeye çalıştığı ancak Milan'ın oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği iddialar arasında.

Görüşmede ayrıca PSV'nin gelecek vadeden isimlerinden Denzel Dumfries ile ilgili de tarafların ön görüşme yapıldığı kaydediliyor.

(Sporx)

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