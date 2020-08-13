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RG-Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ değiştirildi

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ değiştirildi.

RG-Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ değiştirildi
13.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:29

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ değiştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile;

"3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi" ibaresi,"10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesi" olarak değiştirildi.Tebliğ'de "Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Gümrük ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi ve şöyle devam edildi: "Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."c) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemelerine, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar."

 


Kaynak: DHA

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