Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. İngiliz haber ajansı Reuters, enflasyonun son 22 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından dikkat çeken bir analiz yaptı. Reuters, enflasyonun Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde sıkı para politikasını sürdürme konusunda baskı yarattığını yazdı.

Tüketici enflasyonu yüzde 16,19 ile son 22 ayın zirvesine yükselirken, Reuters haber ajansı, enflasyondaki yükselişin Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattığı yorumunda bulundu.

Haberde, "Türkiye'de enflasyon 2019 ortasından sonraki ilk kez martta yüzde 16'yı aştı. Bu durum, sürpriz atama sonrasında sıkı para politikasını devam ettirmesi konusunda TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerinde baskı yarattı" ifadelerine yer verildi.

AĞBAL SONRASI TL YÜZDE 12 DEĞER KAYBETTİ

Reuters anketindeki beklentinin yüzde 16,11, şubat enflasyonunun yüzde 15,61 olduğu hatırlatılan haberde, son dört senenin büyük kısmında enflasyonun çift hanede kaldığı, resmi hedef olan yüzde 5'in çok üzerinde seyrettiği hatırlatıldı.

TCMB'nin önceki başkanı Naci Ağbal'ın 18 Mart'ta politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardığını ve iki gün sonra görevden alındığına işaret edilen haberde, Ağbal sonrasında TL'de yüzde 12 değer kaybı görüldüğünü aktardı.

KAVCIOĞLU BANKACILARLA FARKLI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıldan kısa bir sürede dört TCMB Başkanını kovduğunu, bu adımların Türkiye'nin para politikası güvenilirliğine zarar verdiğini ve TL'de uzun süreli değer kaybını beraberinde getirdiğini hatırlatan Reuters, tüm bunların da enflasyonu yükselttiğini vurguladı.

TCMB'nin yeni başkanı Kavcıoğlu'nın geçmişte sıkı para politikasını eleştirdiğini, Erdoğan gibi "yüksek faizin enflasyona neden olacağı" yönündeki görüşü dile getirdiğini ancak atama sonrasında yatırımcılar ve bankacılarla toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle faizlerin yüksek kalması gerektiğini söylediğini aktaran ajans, Goldman Sachs'ın enflasyonda önümüzdeki aylarda yüzde 18 ile zirvenin görüleceği tahminini aktardı.

Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu
MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı konuları neler?
MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı konuları neler?
Ömer Duman kimdir?
Ömer Duman kimdir?
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:44:10. #1.16#
title