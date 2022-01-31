Resmi karşılaşmada hile yaptığı anlaşılan popüler oyuncu, üç yıl men cezası aldı

Vietnamlı espor oyuncusunu resmi bir maçta hile kullandığı için maçlardan üç yıl men edildi. Ayrıca Vietnamlı oyuncunun takımı da katıldığı turnuvadan diskalifiye edildi.

HİLE KULLANAN OYUNCU 3 YIL MEN EDİLDİ

Valorant Esports'un hile kullanan oyuncu hakkında yaptığı açıklamada, "Tat Cam "Nomsenpai" Khon, VCT 2022 Stage 1 Vietnam Açık Elemeleri sırasında hile yaparak VALORANT Champions Tour - Global Competition Policy'nin 7.2.5 bölümünü ihlal etti. 26 Ocak 2022'den itibaren 36 ay boyunca tüm resmi Riot yarışmalarına katılması yasaklanacak." ifadelerine yer verdi.

TAKIMI DİSKALİFİYE EDİLDİ

Vietnamlı oyuncunun resmi bir karşılaşmada hile kullandığı anlaşılması üzerine 36 ay boyunca oyuna girişi yasaklandı. Bunun yanı sıra Vietnamlı oyuncunun takımı Ice Cee Jay Too ise Valorant Champions Tour 2022'den diskalifiye edildi.

TAKIMINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Vietnamlı oyuncunun resmi bir karşılaşmada yaptığı hile, önündeki rakibi ile çatışırken o sırada nişangahını duvar arkasından geçen bir başka rakibine doğrultup ateş etmesi üzerine anlaşıldı. İncelenen video tekrarları sonucunda Vietnamlı oyuncunun hile yaptığı anlaşıldı ve 36 ay men edildi. Vietnamlı oyuncudan ve takımından herhangi bir açıklama yapılmadı.