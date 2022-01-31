Resmi karşılaşmada hile yaptığı anlaşılan popüler oyuncu, üç yıl men cezası aldı
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Vietnamlı Valorant espor oyuncusu Nomsenpai kullanıcı adlı Tat Cam Khon, resmi bir Valorant Champions Tour maçında hile yaptığı anlaşıldığı üzere üç yıl men cezası aldı. Hile yapan Vietnamlı oyuncunun takımı ise turnuvadan diskalifiye edildi.
Vietnamlı espor oyuncusunu resmi bir maçta hile kullandığı için maçlardan üç yıl men edildi. Ayrıca Vietnamlı oyuncunun takımı da katıldığı turnuvadan diskalifiye edildi.
Valorant Esports'un hile kullanan oyuncu hakkında yaptığı açıklamada, "Tat Cam "Nomsenpai" Khon, VCT 2022 Stage 1 Vietnam Açık Elemeleri sırasında hile yaparak VALORANT Champions Tour - Global Competition Policy'nin 7.2.5 bölümünü ihlal etti. 26 Ocak 2022'den itibaren 36 ay boyunca tüm resmi Riot yarışmalarına katılması yasaklanacak." ifadelerine yer verdi.
Vietnamlı oyuncunun resmi bir karşılaşmada hile kullandığı anlaşılması üzerine 36 ay boyunca oyuna girişi yasaklandı. Bunun yanı sıra Vietnamlı oyuncunun takımı Ice Cee Jay Too ise Valorant Champions Tour 2022'den diskalifiye edildi.
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Vietnamlı oyuncunun resmi bir karşılaşmada yaptığı hile, önündeki rakibi ile çatışırken o sırada nişangahını duvar arkasından geçen bir başka rakibine doğrultup ateş etmesi üzerine anlaşıldı. İncelenen video tekrarları sonucunda Vietnamlı oyuncunun hile yaptığı anlaşıldı ve 36 ay men edildi. Vietnamlı oyuncudan ve takımından herhangi bir açıklama yapılmadı.