Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek - Haberler Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bugün itibarıyla altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Hesapların çevrilmesinde Merkez'in o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak ve yeni hesaplar 3,6 ve 12 ay vadeli olacak. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Dövizden sonra altınlarını TL'ye çevirmek isteyenlere de destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre her gün saat 11'de Merkez Bankası tarafından gram altın alım fiyatı açıklanacak. Açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (6)
Ilyas Bocek:Tamam da altın rezervlerin mi bitti diye sormazlar mı adama? Niye milletin cebine gözünü diktin, güvencesi ne bunun? Sorular bitmiyor ama bu işin sonu ruhsatını tapunu mevduata koymaya kadar gider söyleyeyim. Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
ferhat atmaca:altın fiyatları düşünce enseme şaplağı yiyip elim cebimde eve dönmeyeceksem bende katılırım. yanlız bir sorun var altınım yok. Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
yusuf guner:Pahalıdan aldıysak ne olacak sermayeyi kedileri yükleyeceğim Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
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