Resmi Gazete bugünün kararları neler? 18 Mart Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31427 sayılı Resmi Gazete!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 18 Mart Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31427 sayılı Resmi Gazete!

18.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:26
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 18 Mart Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31427 sayılı Resmi Gazete!

18 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 18 Mart Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 18 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 18 Mart Perşembe 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 18 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2019/19137 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2020/8525 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 18 Mart Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31427 sayılı Resmi Gazete!
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