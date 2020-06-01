René Higuita'nın River Plate'e Attığı Serbest Vuruş Golü 1995 yılında oynanan Copa Libertadores maçında Atletico Nacional forması giyen René Higuita, River Plate ağlarına harika bir serbest vuruş golü atıyor. Kariyeri boyunca 41 kez serbest vuruş ve penaltılardan gol atan Kolombiyalı kalecinin "Akrep vuruşu" kendisiyle özdeşleşti.

1995 yılında oynanan Copa Libertadores maçında Atletico Nacional forması giyen René Higuita, River Plate ağlarına harika bir serbest vuruş golü atıyor. Kariyeri boyunca 41 kez serbest vuruş ve penaltılardan gol atan Kolombiyalı kalecinin "Akrep vuruşu" kendisiyle özdeşleşti. Kaynak: Dugout