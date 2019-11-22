Rektör Uysal'dan Kütahya'daki sanayi kuruluşlarına ziyaret

22.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:41

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alış verişinde bulunmak üzere Kütahya'daki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.



TÜBİTAK tarafından desteklenen 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alış verişinde bulunmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarının üst yöneticileriyle görüşen Kazım Uysal ve Hasan Göçmez, NG Topluluğu ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, LAV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ile bir araya geldiler.



1. Organize Sanayi Bölgesindeki görüşmelerini tamamlayan Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Göçmez, Kros Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yıldırım, Martur Şirket Sorumlusu Mehmet Zeyit Damar ile buluşarak Üniversite - Sanayi İş Birliğinin sağlanması ve 2244 - Sanayi Doktora Programının uygulanması için gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri paylaştılar.



Görüşmeler kapsamında Kütahya 2. Organize Sanayi ve Nursan Kablo yönetimleriyle de görüşen Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Göçmez'in ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA