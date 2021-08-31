Rektör Savaş'tan müjde; "Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Savaş'tan müjde; "Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz"

Rektör Savaş'tan müjde; 'Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşak Üniversitesi'nde 7 ila 14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulu, düzenlenen törenle sona erdi.

Uşak Üniversitesi'nde 7 ila 14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulu, düzenlenen törenle sona erdi. Rektör Savaş, törende katılımcılara başarı belgesi ve madalya verdi.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen, 7-14 yaş arası çocukların katıldığı Spor Yaz Okulu, üniversitenin Şehit Ömer Halisdemşr Spor Kompleksinde düzenlenen törenle sona erdi.

Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, antrenörler, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Rektör Savaş, yaz spor okulu tarzı faaliyetlerin üniversite ve şehir bütünleşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Çocukların bu tarz etkinliklerde zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulduğunu da ifade eden Savaş, çeşitli etkinliklerin devam edeceği müjdesini de verdi. Savaş, "Pandemi döneminde, çocuklarımızın sosyalleşme süreçleri sekteye uğradı. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını tekrar kazanmaları amacıyla yaz spor okulumuzu pandemi tedbirlerine uygun olarak açtık. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu etkinliğin Üniversitemiz ve Uşak halkının bütünleşmesi açısından da önemli olduğuna inanıyorum. Alanlarında uzman antrenörlerimizin ve hocalarımızın sorumluluğunda verimli bir yaz okulu geçirdik. Başta Dekanımız olmak üzere Spor Bilimleri Fakültemizi böyle bir etkinlik düzenledikleri için tebrik ediyorum. Etkinliğimize katılan tüm çocukların gözlerinden öpüyorum ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende kursiyerler arasında survior yarışması yapılarak step aerobik gösterisi gerçekleşti. Tören Rektör Savaş'ın katılımcılara başarı belgesi ve yaz spor okulu başarı madalyası vermesinin ardından sona erdi. - UŞAK

Rektör Savaş'tan müjde; 'Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Şener
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rektör Savaş'tan müjde; "Etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:01:50. #1.14#

title