Rektör Karacoşkun, Sporcular ile bir araya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Karacoşkun, Sporcular ile bir araya geldi

Rektör Karacoşkun, Sporcular ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversiteli sporcular ile bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversiteli sporcular ile bir araya geldi.

Üniversiiiteli sporcular, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Öğrencilere, hocaları Doç. Dr. Cengiz Taşkın ile Dr. Öğr. Üyesi Yunus Gür de eşlik etti.

Rektör Karacoşkun; Üniversiteler Arası Müsabakalarda 1. olan Kadın Voleybol Takımı, 2. olan Erkek Voleybol Takımı, ikinci olan Kadın Hentbol Takımı, üçüncü olan Erkek Hentbol Takımı ve Dünya Müsabakalarında Muay Thai alanında 1. olan Yaren Kan'ı tebrik etti. Öğrencilerin hepsiyle gurur duyduğunu ifade eden Rektör Karacoşkun, onları yetiştiren hocalara da ayrıca teşekkürlerini iletti.

Başarıyı desteklemenin daha büyük başarıları beraberinde getireceğini söyleyen Rektör Karacoşkun, Üniversitenin her daim öğrencilerin yanında olacağını belirtti. - KİLİS

Rektör Karacoşkun, Sporcular ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title