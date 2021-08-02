Rektör Çamsarı'dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'ya kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Çamsarı'dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'ya kutlama

Rektör Çamsarı'dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'ya kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tarihi bir başarıya imza atarak, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'yı kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tarihi bir başarıya imza atarak, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'yı kutladı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Ersu Şaşma'nın, elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklediği belirtildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarında sırıkla atlama elemelerinde, 5.65 metrelik derece elde eden Şaşma'nın, adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdığı kaydedilen açıklamada, 1948 yılından bu yana sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen milli sporcunun, yarın yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edeceği bildirildi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörlerini ve hocalarını yürekten kutluyorum. Böyle bir tarihi başarı elde ederek hem üniversitemizin hem ülkemizin gururu oldu. İnşallah Ersu Şaşma bu başarısını madalya ile taçlandıracak" dedi.

Beden Eğitimi Yüksekokulunu hem altyapı hem kadro anlamında güçlendirerek Spor Bilimleri Fakültesi haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Çamsarı, fakülteden Ersu Şaşma gibi nice sporcunun yetişeceğine inancının tam olduğunu, Türk Bayrağını dalgalandırmak adına çalışan tüm öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Ersu Şaşma, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında erkekler sırıkla atlama finalinde 5'incilik elde etmiş, 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5.70 metre engelini 5.72'ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Varank
Magazin Düm Tek Tek Yusuf Güney Burcu Biricik Oğulcan Engin
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektör Çamsarı'dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma'ya kutlama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:45:26. #1.16#

title