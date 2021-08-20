Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi

Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile beraberindeki heyet, İzmir Aliağa'da yer alan ve aralarında üniversite sanayi işbirliği protokolü imzaladıkları gemi söküm tesislerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç ile beraberindeki heyet, İzmir Aliağa'da yer alan ve aralarında üniversite sanayi işbirliği protokolü imzaladıkları gemi söküm tesislerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Grup CEO'su Dr. Fatih Mehmet Sancak ile Operasyon Direktörü Muhammet Çil'in ev sahipliği yaptığı ziyarette, MCBÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Asena Altın Gülova, Doç. Dr. Fehmi Bardak ve Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi hazır bulundu.

Gemi söküm firması ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan üniversite ve sanayi iş birliği protokolü kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen projeler, eğitimler ve çalışmaların görüşüldüğü ziyarette şirket faaliyetleri ve sektörün güncel durumuna dair bilgilendirme yapılırken, gelecek projeksiyonunda ikili iş birliği kapsamında neler yapılabileceği konuları masaya yatırıldı. Yeni proje önerilerinin de ön görüşmesinin yapıldığı ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi. - MANİSA

Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi
Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi
Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi
Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rektör Ataç ve beraberindeki heyet gemi söküm tesislerini inceledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:46:44. #1.15#

title