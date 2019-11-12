Rektör Aldemir fidan dikim etkinliğine katıldı

12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:53

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Tarım ve Orman Bakanlığının Müdürlüğü'nün koordine ettiği '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde saat 11.11'de düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.



Etkinliğe, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ile daire müdürleri, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikle ilgili bilgi veren Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 81 ilde saat 11.11'de 2023 lokasyonda 11 milyon fidanın toprakla buluştuğunu, Aydın'ın 17 ilçesinde ise 34 lokasyonda 100 bin fidanın dikildiğini söyledi.



Gelecek Nesiller için Hep Birlikte Güzel Bir Adım Atıyoruz



Aydın'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 100 bin fidanın toprakla buluştuğunu, gelecek nesiller için bunun güzel bir adım olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Milli Ağaçlandırma Günü hepimize hayırlı olsun. Bizler, doğanın gücünün ve güzelliğinin farkında olan bir toplumuz. Diktiğimiz fidanlarla yeşil alanları arttıracağız ve onları koruyarak çoğaltmaları için gelecek nesillere devredeceğiz. Toplumsal bilinci yüksek gençler ile inanıyorum ki daha da ilerleyeceğiz" dedi.



Aydın Milletvekili Rıza Posacı, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için 81 ilde fidan dildiğini belirterek, yeşil alanların artmasının önemine ve bu konudaki çalışmalara dikkat çekti.



Milletimiz Önemli Bir Hamleyi Gerçekleştiriyor



Valimiz Yavuz Selim Köşger, "Türkiye'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak milletimiz önemli bir hamleyi gerçekleştiriyor. Bugün Aydın'da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Sevgili gençler; size emanet edeceğimiz noktadan ülkemizi daha ileriye taşıyacaksınız. Size güveniyoruz." dedi ve Türk milletinin ağaca, çevreye ve yeşile duyarlılığını vurgulayarak konuşmasına son verdi.



Konuşmaların ardından gerçekleşen fidan dikiminde Rektör Aldemir de fidan dikerek, diktiği fidana can suyu verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA