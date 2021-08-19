Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor
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Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor

Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını eğlenceli bir video ile duyurdu.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını eğlenceli bir video ile duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle eğitim - öğretimini sürdüren Maltepe Üniversitesi'nde 2021 – 2022 akademik yılında yüz yüze derslere başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, paylaştığı tweette "Sevgili öğrencilerim, 4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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