Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını eğlenceli bir video ile duyurdu.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını eğlenceli bir video ile duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle eğitim - öğretimini sürdüren Maltepe Üniversitesi'nde 2021 – 2022 akademik yılında yüz yüze derslere başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, paylaştığı tweette "Sevgili öğrencilerim, 4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı