Rekabet Kurumu 4 akaryakıt şirketine ceza
Rekabet Kurulu, akaryakıt dağıtım şirketleri, BP, Petrol Ofisi, Shell & Turcas ve OPET için açtığı rekabet ihlali soruşturmasında şirketlere yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verildiği açıklandı.
13.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:37
Rekabet Kurulu, akaryakıt dağıtım şirketleri, BP, Petrol Ofisi, Shell & Turcas ve OPET için açtığı rekabet ihlali soruşturmasında şirketlere yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verildiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com