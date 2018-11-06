Rekabet Kuruluna Başvuru
Avrasya Gaz Anonim Şirketi paylarının yüzde 40'nın, Adnan Şen tarafından devralınması amacıyla Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
Avrasya Gaz Anonim Şirketi paylarının yüzde 40'nın, Adnan Şen tarafından devralınması amacıyla Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Avrasya Gaz Anonim Şirketinde Özcan Tahincioğlu, Onur Tahincioğlu ve Can Tahincioğlu'nun payları bulunuyor. Söz konusu kişilere ait Avrasya Gaz Anonim Şirketi paylarının yüzde 40'nın, Adnan Şen tarafından devralınması amacıyla Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.