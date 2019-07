Rekabet Kurulu kararları

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulunun bazı birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin kararları, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ, CMLKK Liman İşletmesi AŞ, CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı. Kurul, Koloğlu Holding AŞ'nin, Lodos Elektrik Üretim AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin de izne tabi olmadığına karar verdi.

Anıl Çağrı Koloğlu'nun, CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ'de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Kurul, Avon Products, Inc.'nin tek kontrolünün Natura Cosméticos SA tarafından, MTL Oto Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından, Şafak Elektrik Malzemeleri Tic. ve San. AŞ'nin tek kontrolünün Sicame SAS tarafından, Botros Levante Taşımacılık ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün CMA CGM SA tarafından ve Chassis Brakes International B.V.'nin tek kontrolünün Hitachi Automotive Systems tarafından devralınması işlemlerine izin verdi.

SF Ses ve Işık Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün ASF Ses Işık ve Görüntü Sistemleri AŞ tarafından, da Vinci Group B.V'nin tek kontrolünün PETRONAS Chemicals Group Berhad aracılığıyla Petroliam Nasional Berhad tarafından, Colfax Corporation Inc'nin hava ve gaz işletme sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerinin tek kontrolünün de KPS Capital Partners, LP tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.

Press Ganey Associates Inc'nin ortak kontrolünün Leonard Green & Partners LP'nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonlarıyla Ares Management Corporation'ın bağlı şirketleri tarafından yönetilen bir yatırım fonu tarafından, Fupa Asansör İnşaat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Sandflower S.a.r.l. tarafından ve Nippon Steel Corporation'ın iştiraki olan Standart Steel Holdings Inc'nin ortak kontrolünün Sumitomo Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Apollo Management, LP'nin iştiraklerinin yönettiği fonlar tarafından yönetilen bir şirket olan Chrisholm Oil and Gas, LLC ile Ares Management Corporation'ın bir veya daha fazla iştirakinin yönettiği bir veya daha fazla fon tarafından yönetilen Gastar Holdco, LLC arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına izin verdi.

Daimler AG ve Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. tarafından elektrikli araçların üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösterecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine de izin verildi.

Kaynak: AA