Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira idari para cezası verdi
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Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira idari para cezası verdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 36 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 36 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirleme ve müşteri ve bölge kısıtlamasına gitmeye yönelik uygulamalarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, soruşturmada, bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirleme, müşteri ve bölge kısıtlamasına gitmeye yönelik uygulamaları ile kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 36 bin 866 lira idari para cezası verdi.

Söz konusu para cezası, şirketin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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