REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

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Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.

Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.. Topçu saldırısında 2 'si çocuk en az 5 sivil hayatını kaybetti..

Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı..

Olay yerinde sivil savumnma ekiplerinin çalışmaları devam ederken bir saldırı daha gerçekleşti.. Yetkililer, 1'i ağır olmak üzere 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını duyurdu..

Rejim güçleri önceki gün de İdlib kırsalına saldırı düzenlemiş,

3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti..

Uzun süredir kuşatma altında olan kent rejim güçlerinin saldırısına uğruyor.. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise ne yazık ki günden güne artıyor..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı