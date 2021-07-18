REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
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REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.

Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.. Topçu saldırısında 2 'si çocuk en az 5 sivil hayatını kaybetti..

Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı..

Olay yerinde sivil savumnma ekiplerinin çalışmaları devam ederken bir saldırı daha gerçekleşti.. Yetkililer, 1'i ağır olmak üzere 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını duyurdu..

Rejim güçleri önceki gün de İdlib kırsalına saldırı düzenlemiş,

3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti..

Uzun süredir kuşatma altında olan kent rejim güçlerinin saldırısına uğruyor.. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise ne yazık ki günden güne artıyor..

REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2'si çocuk toplam 6 sivil öldü
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