REJİM GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.
Rejim güçleri İdlib'in güneyindeki Sarja köyünü hedef aldı.. Topçu saldırısında 2 'si çocuk en az 5 sivil hayatını kaybetti..
Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı..
Olay yerinde sivil savumnma ekiplerinin çalışmaları devam ederken bir saldırı daha gerçekleşti.. Yetkililer, 1'i ağır olmak üzere 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını duyurdu..
Rejim güçleri önceki gün de İdlib kırsalına saldırı düzenlemiş,
3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti..
Uzun süredir kuşatma altında olan kent rejim güçlerinin saldırısına uğruyor.. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise ne yazık ki günden güne artıyor..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı