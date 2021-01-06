Reims - JDA Dijon Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Reims - JDA Dijon Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:16
Reims - JDA Dijon Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Reims - JDA Dijon maçıdır. Peki Reims - JDA Dijon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Reims - JDA Dijon maçıdır. Peki Reims - JDA Dijon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

REİMS - JDA DİJON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Reims - JDA Dijon maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

REİMS - JDA DİJON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Reims - JDA Dijon maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.

REİMS - JDA DİJON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, AugusteDelaune Stadyumu, Reims'da oynanacak.

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