Reims - JDA Dijon Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:16
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Reims - JDA Dijon maçıdır. Peki Reims - JDA Dijon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Reims - JDA Dijon maçıdır. Peki Reims - JDA Dijon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
REİMS - JDA DİJON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Reims - JDA Dijon maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.
REİMS - JDA DİJON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Reims - JDA Dijon maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.
REİMS - JDA DİJON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, AugusteDelaune Stadyumu, Reims'da oynanacak.