SAMSUN (İHA) - - Reha Kemal Erginer : "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık"

SAMSUN - Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, Samsun'a kazanmak için geldiklerini fakat rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oynadıklarını söyledi.

Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Reha Kemal Erginer, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Samsun'a galibiyet için geldiklerini belirten Erginer, rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış bir oyun oynadıklarını ifade etti.

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık"

Samsun'a galibiyet için geldiklerini dile getiren Reha Kemal Erginer, "Samsun'da kazanmak için geldik. Rakibimiz son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladı ve çok zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Taktiksel olarak ilk yarı topu rakibimize bırakıp geçiş oyunu oynayacaktık ama biraz rakibimize topu fazla verdik. Ancak beraberliği yakaladıktan oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. İkinci yarı öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık. Atmosferi yüksek bir maç oynadık, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Maç içerisinde Fuat Çapa ile ufak bir gerginliğimiz oldu. Benim oyuncum sakatken ben sağlık ekibini sahaya göndermedim ve oyuncuma kalkması gerektiğini söyledim. Fuat hoca ise, 'yatmaya mı geldiler' diye bir şeyler söyleyince bir gerginlik oldu. Yüksek atmosferde böyle şeyler olur. Orada yaşandı ve bitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.