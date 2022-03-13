Reha Kapsal'dan İsmail Kartal'a Arda Güler tepkisi: Kimden ve neden koruyor hoca?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yenerken, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda güler 1 gol ve 1 asistle gecenin yıldızı oldu. Mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendiren Reha Kapsal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" sözlerine tepki gösterdi.

Reha Kapsal'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE DOĞRU OLANI YAPTI"

İsmail Kartal eldeki kadroyla doğru bir oyun stratejisi belirlemiş. Alanyaspor ile oynuyorsanız iki doğru oyun oynayabilirsiniz. Birincisi Trabzonspor ile oynadığı oyunu referans alıp ön alan baskısıyla skora ulaşabilirsiniz. İkincisi de bu maç Fenerbahçe'nin oynadığı gibi topu kaybettiğiniz zaman ön alan baskısı yaparsınız ve orta sahada beklersiniz. Bunu çok doğru bir şekilde yaptı.

"ALANYASPOR PAS AĞINI KURAMADI"

Bunu nasıl yaptı Fenerbahçe üç tane hat oluşturmaya çalıştı. Oyunu daralttı ve rakibi boş alanları bulamadı. Böyle olunca Alanyaspor pas ağını kuramadı. Bir de Farioli bir fantezi yaptı. 4-3-3 oynanan klasik bir oyunu 3-1-6 gibi bir oyun oynadı. Sonra bir iki oyuncu değişikliğiyle tekrardan dörtlü sisteme döndü ve ritmini biraz da olsa yakaladı.

"FENERBAHÇE ÖN ALANDA KARŞI PRESİ ÇOK İYİ YAPTI"

Fenerbahçe bu farklı skoru sonuna kadar haketti. 5 gol buldu ama ilk devre de 4-5 net gol pozisyonu kaçırdı. Zor geçeceği düşünülen bir deplasmandır Alanyaspor. Ama Fenerbahçe senkronize olarak ön alanda karşı presi çok iyi yaptı. Bu oyun Alanyaspor gibi topu ayağında tutabilen rakiplere üstünlük sağlayabilir. Akıl koyulmuş orta sahada bekleyen bir Fenerbahçe takımı vardı.

"ARDA'NIN DAHA FAZLA SÜRE ALMAYA İHTİYACI VAR"

Arda'yı korumak amaçlı oynatmadığını söyledi İsmail hoca. İsmail hoca, kimden ve neden koruyor Arda'yı anlamış değilim. Arda'nın daha çok özgüven duyulmaya, desteklenmeye ve daha fazla süre almaya ve gelişmeye ihtiyacı var.

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