- Reha Erginer : "Oturmuş bir rakip savunmamız vardı"

ANKARA - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Oturmuş bir rakip savunmamız vardı" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında 3-0 mağlup eden Boluspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Erginer, "İç sahada aldığımız Kocaeli maçındaki galibiyetten sonra daha önemli bir hal alan Keçiörengücü maçını kayıpsız atlattık. Maçın geneline baktığımızda iki yarıda da üstün olduğumuzu düşünüyorum. Takım savunmasını iyi yaptık. İyi pozisyonlara girdik. Gol pozisyonlarına çok girdik. İki yarıda da oyunu istediğimiz durumda tuttuk. Güzel hücumlar yaptık. Takım savunmasında biraz daha iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Oturmuş bir rakip savunmamız vardı, rakibi iyi karşıladık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Sıkışık bir periyottayız, üzülmeye ya da sevinmeye vakit yok. 3 gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Lig çok zor, herkes herkesi yenebiliyor. Bu galibiyet, bizim iç sahada aldığımız o galibiyeti perçinledi. Galibiyet için gerekli sahadaki duruşu sergileyen takımımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.