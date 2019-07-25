Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 98,3 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE temmuzda bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 102,5 seviyesinden 98,3'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3 puan azalarak 96,6 seviyesinde indi.

ÜFE beklentisi yüzde 21,6

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentiler zayıflayarak devam etti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 46,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 20,0'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler bir önceki döneme göre zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 20,5'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1'e geriledi.

Kaynak: AA