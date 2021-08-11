Red Bull Formulaz geri dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Red Bull Formulaz geri dönüyor

Red Bull Formulaz geri dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl 22 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl 22 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 12. kez genç yaşlı herkesi bir araya getiriyor. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. - İSTANBUL

Red Bull Formulaz geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Red Bull Formulaz geri dönüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:24:04. #1.16#

title