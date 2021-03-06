Recep Yazıcı: "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar"

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Menemen Spor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, maçın hakemi hakkında, "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Menemen Spor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, maçın hakemi hakkında, "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Recep Yazıcı, "Bir puanı aldığımız için mutluyuz. Ancak oynanan oyuna baktığımızdan sonra bu bir puana üzüldüğümüzü söyleyebilirim. Çok gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıdaki değişiklikler, Oyuna giren oyuncuların azmi, hırsı oyuna kazanma arzusu yönündeydi ancak gol yollarında etkili olamadık. Burada 1-0'ın altında oynamakta kolay değil. Rakibimiz kapandı, skoru korumak istedi. Kapalı defansı çözemedik. Dolayısıyla bir puana üzülebiliriz de, sevinebiliriz de. Çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı bu maçta. Hakemi eleştirmek haddimiz değil tabi ki ama 65. dakikada Ömer'in şutu 1 metre içeriden çıktı. Bu liglerde VAR sistemi olmadığı için yan hakem de gözünden kaçırdı. Pozisyonunun devamında Alhassan'a yapılan hareket net penaltı. Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı