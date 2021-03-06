Recep Yazıcı: "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Recep Yazıcı: "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar"

06.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:10
Recep Yazıcı:

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Menemen Spor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, maçın hakemi hakkında, "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Menemen Spor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, maçın hakemi hakkında, "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Recep Yazıcı, "Bir puanı aldığımız için mutluyuz. Ancak oynanan oyuna baktığımızdan sonra bu bir puana üzüldüğümüzü söyleyebilirim. Çok gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıdaki değişiklikler, Oyuna giren oyuncuların azmi, hırsı oyuna kazanma arzusu yönündeydi ancak gol yollarında etkili olamadık. Burada 1-0'ın altında oynamakta kolay değil. Rakibimiz kapandı, skoru korumak istedi. Kapalı defansı çözemedik. Dolayısıyla bir puana üzülebiliriz de, sevinebiliriz de. Çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı bu maçta. Hakemi eleştirmek haddimiz değil tabi ki ama 65. dakikada Ömer'in şutu 1 metre içeriden çıktı. Bu liglerde VAR sistemi olmadığı için yan hakem de gözünden kaçırdı. Pozisyonunun devamında Alhassan'a yapılan hareket net penaltı. Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar, ona da dikkat çekmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Esra Erol Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Recep Yazıcı: "Ne için hakem arkadaşlarımız o cesareti gösteremiyorlar" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 19:13:45. #1.14#
title